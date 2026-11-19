اندونزی و چین در جریان سفر رئیس‌جمهور اندونزی به شهر شنژن، مجموعه‌ای از توافق‌های همکاری راهبردی و سرمایه‌گذاری به ارزش نزدیک به ۷۲ میلیارد دلار امضا کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این توافق‌ها روز چهارشنبه با حضور پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، و نمایندگان شرکت‌ها و نهاد‌های اقتصادی دو کشور امضا شد و حوزه‌هایی همچون توسعه شهر‌های هوشمند، تولید صنعتی، تأمین مالی زیرساخت‌ها و انتقال فناوری را در بر می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین توافق‌ها، سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری برای توسعه ۱۰ شهر هوشمند در اندونزی است که میان شرکت وابسته به صندوق ثروت ملی دانانتارا و کنسرسیومی به رهبری شرکت‌های چینی امضا شد. قرار است اجرای این طرح از سال آینده میلادی آغاز شود.

همچنین شرکت نفت و گاز پرتامینا و شرکت مهندسی پتروشیمی پکن برای توسعه فناوری تبدیل زغال‌سنگ به اتانول و انتقال فناوری، توافقی به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار امضا کردند.

این توافق‌ها در حاشیه سفر پرابوو سوبیانتو به چین برای شرکت در اجلاس سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (آپک) ۲۰۲۶ در حالی امضا شده است که جاکارتا در تلاش است با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت صنایع داخلی، جایگاه اقتصادی خود را در منطقه ارتقا دهد.