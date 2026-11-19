معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در سفر به استان مازندران با حضور در گلزار شهدا شایستگان امیرکلا بابل ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به استان مازندران با حضور در گلزار مطهر شهدا شایستگان امیرکلا بابل ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهدای والامقام ادای احترام کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: گلزار مطهر شهدا نماد ماندگار هویت، ایثار و فداکاری ملت ایران است و محلی برای پیوند نسل امروز جامعه ما با فرهنگ و ارزش‌های والای ایثار و شهادت و انتقال پیام و آرمان‌های شهدای معزز به نسل‌های آینده است.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: برای شهدای معزز ذاکریان یادمانی آماده شود و جهت بازدید دانش آموزان و گروه‌های مختلف از این یادمان برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد تا همه نسل‌ها با آرمان‌های این شهدای معزز و سلوک و منش آنان آشنا شوند.

گلزار شهدای شایستگان شهرستان بابل هم‌اکنون آرامگاه ۱۱۶ شهید والامقام است که در راه دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی به شهادت رسیده‌اند.