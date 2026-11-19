رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با همتای فیلیپینی خود در مانیل، از گسترش همکاری‌های دفاعی دو کشور، افزایش فروش تسلیحات آمریکایی به فیلیپین و همکاری احتمالی در زمینه انرژی هسته‌ای خبر داد؛ همکاری‌هایی که در شرایط افزایش تنش‌ها میان مانیل و پکن در دریای چین جنوبی اهمیت بیشتری یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، دونالد ترامپ در دیدار با فردیناند مارکوس جونیور، رئیس‌جمهور فیلیپین، اعلام کرد: واشنگتن بیش از پنج میلیارد دلار فروش تسلیحات به این کشور را تصویب کرده است.

این دیدار در حالی انجام شد که اختلافات چین و فیلیپین بر سر حاکمیت و حقوق دریایی در دریای چین جنوبی همچنان ادامه دارد و برخورد‌ها و تنش‌های دریایی میان دو کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته است. آمریکا نیز با استناد به پیمان دفاعی مشترک با فیلیپین، بر حمایت نظامی از مانیل تأکید کرده است.

ترامپ در این دیدار گفت: روابط و ائتلاف نظامی آمریکا و فیلیپین در بهترین شرایط قرار دارد و درباره وضعیت دریای چین جنوبی ابراز نگرانی نکرد. او همچنین از احتمال همکاری دو کشور در اجرای یک طرح بزرگ نیروگاه هسته‌ای غیرنظامی در فیلیپین خبر داد.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: دو کشور درباره همکاری در زمینه انرژی، از جمله مشارکت فیلیپین در طرح صادرات گاز طبیعی آلاسکا، گفت‌و‌گو کرده‌اند.

ترامپ همچنین از دستیابی واشنگتن و مانیل به یک توافق تجاری بزرگ خبر داد و آن را به سود هر دو کشور دانست؛ اما دفتر ریاست‌جمهوری فیلیپین در بیانیه خود تنها به تفاهم درباره زمینه‌های همکاری اقتصادی اشاره کرد و جزئیاتی درباره توافق تجاری ارائه نداد.

سفیر فیلیپین در آمریکا نیز اعلام کرد هیچ سندی در این زمینه امضا نشده است.