

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نجم الهدی افزود: امروز شاهد مسابقات حفظ کل با حضور ۲۹۱۴ نفر از حافظان استان یزد در ۱۳ حوزه امتحانی بودیم.

وی گفت: در استان یزد ۲۷۰۶ نفر خانم‌ها و ۲۰۸ نفر از آقایان در این آزمون شرکت کردند.



مسئول گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد: آزمون حفظ قران به صورت کتبی و در گروه معارف اسلامی شاهد برگزاری مسابقات در رشته‌های حفظ سوره فتح؛ نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، تدبر در قران، زندگی با ایه‌ها و دو کتاب از رهبر شهید با اسامی انسان ۲۵۰ ساله و طرح کلی اندیشه اسلامی هستیم که به صورت مجازی برگزار می‌شود.