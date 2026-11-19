به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی ، در شهمیرزاد و روستای فولادمحله از توابع شهرستان مهدیشهر ، کتاب و دیوار مفاخر رونمایی شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی از پنج کتاب دو نویسنده شهمیرزادی در کتابخانه آیت‌الله کبیر شهمیرزادی رونمایی شد

دو کتاب مرتضی نیکزاد نویسنده شهمیرزادی، کتاب معانی واژه‌ها و اصطلاحات طب سنتی و درمان با گیاهان دارویی و مناظره با طبیب و سه کتاب شیر قلعه بر فراز سینداگا، کاتبان و مؤلفان شهمیرزادی، شهمیرزاد و سده‌های گم شده اثر نویسنده و پژوهشگر سید مصطفی لاری رونمایی شد

به همین مناسبت از دیوار مفاخر شهمیرزادی که منقش به تصاویر و شرح حال مختصری از کار‌های کتابت و پژوهشی است در کتابخانه آیت‌الله کبیر شهمیرزادی رونمایی شد

در روستای فولادمحله هم از کتاب هزار ضرب المثل‌های فولادمحله، اثر نویسنده فولادمحله‌ای، پرویز ایمانی رونمایی شد

همچنین به همت دو ناشر خیر اندیش ۷۰۰ جلد کتاب به دانش‌آموزان فولادمحله اهدا شد.