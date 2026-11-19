فرایند ثبت‌نام ورودی‌های ۱۴۰۵ کارشناسی دانشگاه شریف که قرار بود از ساعت ۲۰ امشب آغاز شود، باتوجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از هم‌اکنون در سامانه آموزش قابل انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرایند ثبت‌نام ورودی‌های ۱۴۰۵ کارشناسی دانشگاه شریف که قرار بود از ساعت ۲۰ امشب آغاز شود، باتوجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از هم‌اکنون در سامانه آموزش قابل انجام است.

کلاس‌های درس ورودی‌های جدید، از صبح روز دوشنبه ۲ آذر آغاز می‌شود و عصر سه‌شنبه راهی سفر مشهد مقدس خواهند شد.

پایان کلاس‌های ترم اولشان هم برنامه خاص خود را دارد و با تقویم این ترم شریف متفاوت است، اما شروع ترم دوم آنها با تقویم دانشگاه، یکسان خواهد بود.

جزئیات همایش شریف سلام و اردوی راه روشن، امروز و فردا نهایی شده و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدالی‌های طلا که از مسیر باشگاه دانش‌پژوهان پذیرفته شدند یا مدالی‌هایی که قصد تغییر رشته در دانشگاه دارند، مشکلی برای شرکت در کلاس‌ها، همایش شریف سلام و اردوی راه روشن ندارند.