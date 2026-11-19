روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: براساس پیش‌بینی وزش باد‌های غربی و جنوب‌غربی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیت‌هایی برای تردد شناور‌ها در مسیر‌های دریایی منتهی به کیش جمعه ۲۹ آبان اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: تردد شناور‌های مسافری از بنادر چارک و کیش از ساعت ۱۴ ممنوع خواهد بود و تردد شناور‌های حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) از بندر چارک نیز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ متوقف می‌شود.

تردد شناور‌های حمل خودرو از بندر کیش به مقصد چارک از ساعت ۱۶ تا ۲۰، از کیش به مقصد آفتاب از ساعت ۱۲ و از بندر آفتاب از ساعت ۱۱ ممنوع خواهد بود و تردد شناور‌های صیادی و قایق‌ها نیز از ساعت ۱۲ متوقف می‌شود.

ساکنان و گردشگران با توجه به شرایط نامساعد جوی، تلاطم دریا و افزایش ارتفاع موج، از انجام فعالیت‌های دریایی غیرضروری خودداری و توصیه‌ها و نکات ایمنی را به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی رعایت کنند.

ساکنان و مسافران کیش می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناور‌ها با شماره ۰۷۶۴۵۷۷ در غرب هرمزگان و شماره ۰۷۶۴۴۸۸ در جزیره کیش تماس بگیرند.