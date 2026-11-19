نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اعلام فراهم شدن امکان اعزام ۸۵ هزار زائر ایرانی به حج تمتع ۱۴۰۶، تأمین ارز مورد نیاز زائران را مهم‌ترین مسئله پیش روی عملیات حج دانست و از دولت خواست برای حل این موضوع چاره‌اندیشی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در دیدار با روحانیون، کارگزاران حج و مدیران کاروان‌های زیارتی در اصفهان، با اشاره به مذاکرات اخیر مسئولان حج جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های عربستان سعودی گفت: در سفر هیئت ایرانی به عربستان، موضوعات مربوط به حج آینده پیگیری شده و امکان اعزام ۸۵ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای اعزام این تعداد زائر باید مقدمات لازم فراهم شود، تأمین ارز مورد نیاز را یکی از مهم‌ترین الزامات عملیات حج دانست و تأکید کرد: دولت باید برای تأمین ارز زائران حج آینده اقدام کند تا زمینه اعزام کامل سهمیه ایران فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای تأمین ناوگان پروازی نیز گفت: حتی اگر امکان استفاده از هواپیما‌های خودمان فراهم نباشد، می‌توان از ظرفیت هواپیما‌های کشور‌های دیگر استفاده و برای جابه‌جایی زائران هواپیما اجاره کرد.

حجت‌الاسلام نواب در ادامه با اشاره به وضعیت زائرانی که در حج سال گذشته به دلیل شرایط جنگی امکان تشرف پیدا نکردند، گفت: از سهمیه ۸۵ هزار نفری ایران در حج گذشته، فقط ۳۰ هزار نفر اعزام شدند و حدود ۵۵ هزار نفر از زائران از تشرف بازماندند؛ بنابراین نباید این افراد را فراموش کنیم و باید برای اعزام آنان در حج آینده چاره‌اندیشی شود.

وی تأکید کرد: زائرانی که سال گذشته از سفر حج جاماندند باید در اولویت اعزام قرار بگیرند و موضوع تأمین ارز نیز باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که امکان اعزام کل سهمیه ۸۵ هزار نفری ایران فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها گفت: با توجه به محدودیت زمان تا آغاز عملیات حج، باید پس از تعیین تکلیف ارز و قیمت نهایی، ثبت‌نام زائران، تشکیل کاروان‌ها و برنامه‌های آموزشی با سرعت انجام شود.