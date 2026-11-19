مدیر مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: بر اثر برخورد سمند و پراید در محور اهواز به هفتکل هشت نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دکتر مهران احمدی بلوطکی گفت: ساعت ۰۰:۳۰ بامداد امروز پنج شنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در پی برخورد یک دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه پراید با کامیون در محور اهواز–هفتکل، محدوده شاخ کوپال، ۸ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: مصدومان این حادثه شامل ۶ مرد در رده‌های سنی ۵، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۶۰ سال و ۲ زن ۳۹ و ۵۳ ساله بودند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی، ۲ نفر در محل درمان شدند و ۶ نفر دیگر برای ادامه روند درمان به بیمارستان گلستان اهواز انتقال یافتند.

وی در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از شتاب و سبقت‌های غیرمجاز، نسبت به حفظ جان خود و دیگر کاربران جاده‌ای احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.