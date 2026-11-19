به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در دیدار با رئیس سازمان ملی جنگلداری و مراتع چین در آنتالیا، بر ضرورت به‌روزرسانی تفاهم‌نامه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های جنگل، مرتع، مقابله با بیابان‌زایی و مدیریت پایدار منابع طبیعی تأکید کرد.

طرفین در این نشست که با هدف تقویت همکاری‌های راهبردی برگزار شد، بر محور‌هایی نظیر تبادل دانش، انتقال فناوری‌های سبز، مقابله با تغییر اقلیم، ذخیره کربن و مدیریت آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع تمرکز کردند.

افلاطونی با اشاره به اینکه این تفاهم‌نامه بر پایه منافع متقابل و رعایت قوانین بین‌المللی تنظیم شده است، افزود: این همکاری‌ها شامل آموزش نیروی انسانی، پژوهش‌های مشترک و مدیریت پایداری منابع آب و تنوع زیستی خواهد بود.

همچنین در این مذاکرات، دو طرف بر اهمیت مشارکت در پروژه‌های ترسیب کربن در مناطق بیابانی و جنگلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر FAO و UNDP برای پیشبرد اهداف مشترک تأکید کردند.