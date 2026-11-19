به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «رادیو پاکستان»، وزارت امور مذهبی و هماهنگی بین‌الادیان این کشور اعلام کرده است که برای حضور در این رقابت‌ها از ۶۹ کشور دعوت شده، اما تاکنون مشارکت قاریانی از ۳۱ کشور قطعی شده است.

این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، ارتقای هنر تلاوت و تقویت پیوند‌های معنوی میان کشور‌های اسلامی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت امور مذهبی پاکستان، کارشناسان و داورانی از ایران و مصر نیز در این دوره حضور خواهند داشت و «قاری سید صداقت علی» نماینده پاکستان در این رقابت‌ها خواهد بود.

برگزاری این مسابقات در ادامه نخستین دوره آن در سال ۲۰۲۵ صورت می‌گیرد؛ رقابت‌هایی که با حضور قاریانی از ۳۷ کشور در اسلام‌آباد برگزار شد و ایران در آن موفق به کسب مقام دوم شد.

در نخستین دوره این مسابقات، «ایمان رضوان بن محمد رمضان» از مالزی مقام نخست را کسب کرد، «عدنان مومنین خمسه» نماینده ایران در جایگاه دوم قرار گرفت و «قاری عبدالرشید» از پاکستان سوم شد.

همچنین نمایندگان افغانستان، اندونزی و مراکش به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را به دست آوردند.

وزارت امور مذهبی پاکستان اعلام کرده است که مقدمات اجرایی، اداری و تدارکاتی این رویداد برای میزبانی از قاریان خارجی فراهم شده است.