



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، دور دوم رقابت‌های پینگ پنگ آزاد پسران زیر ۱۵ سال کشور به مدت ۲ روز در خانه تنیس روی میز شیراز برگزار شد که پس از برگزاری ۴۱۰ رقابت هشت پینگ پنگ باز به رقابت‌های لیگ برتر راه یافتند .

حامد فروغان ، محمد حسین اکبریان ، امیرفرجی اصل و محمد مهدی سبزواری از فارس به این رقابت ها راه یافتند .

دور نخست این رقابت‌ها نیز مرداد ماه در قائم شهر برگزار شد و

۱۶ نفر برتر این دو فردا ، جمعه در خانه تنیس روی میز شیراز به صورت دوره‌ای با هم رقابت می‌کنند تا قهرمان کشور مشخص شود .