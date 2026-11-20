چالش‌ها و موانع پیش روی دانش بنیان‌ها امروز در جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان بررسی و پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در قرارگاه جنگ اقتصادی استان با بیان این که در تلاش هستیم زیست بوم استان به سمت فناوری حرکت کند، گفت: در نشست امروز مشکلات و موانع شهرک سلامت اصفهان و پارک علم و فناوری اصفهان پیگیری شد.

مهدی جمالی نژاد با تاکید بر این که تمام توان خود را برای حمایت از دانش بنیان‌ها به میدان می‌آوریم، افزود: دفتر من در شهرک علمی تحقیقاتی بر روی همه شرکت‌های دانش بنیان باز است و از نزدیک موضوعات و چالش‌ها را بررسی می‌کنیم.

وی به افق پیش بینی شده برای شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تا سال ۱۴۱۰ اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ریزی‌ها شهرک باید به منطقه بین المللی نوآوری ارتقا یابد و تمامی پیش نیاز‌ها باید از امروز فراهم شود.

استاندار اصفهان افزود: در جلسه امروز مشکلات متعدد پارک سلامت اصفهان و پارک علم و فناوری کاشان بررسی و مقرر شد مسئله واگذاری زمین به شرکت‌های دانش بنیان رفع شود.

جمالی نژاد تاکید کرد: همچنین در نشست امروز قرارگاه جنگ اقتصادی استان گزارشی از فرونشست در دشت برخوار ارائه و مصوب شد بخشی از مشکلات با اتکا بر کشاورزی فناورانه حل شود و در این خصوص و براساس تفاهم نامه امضا شده تسهیلات داده می‌شود.

دکتر افشارنیا مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان هم در این نشست از آمادگی رسانه ملی در استان برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.