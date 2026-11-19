رقابت‌های کشوری میانداری و هنر مرشدی در بیرجند آغاز شد

رقابت‌های میانداری انفرادی و هنر مرشدی جوانان و بزرگسالان کشور، از امروز به میزبانی زورخانه حضرت موسی بن جعفر (ع) بیرجند آغاز شد و تا فردا ادامه دارد.