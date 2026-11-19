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رقابتهای میانداری انفرادی و هنر مرشدی جوانان و بزرگسالان کشور، از امروز به میزبانی زورخانه حضرت موسی بن جعفر (ع) بیرجند آغاز شد و تا فردا ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رقابتهای میانداری انفرادی و هنر مرشدی جوانان و بزرگسالان کشور از امروز در زورخانه حضرت موسی بن جعفر (ع) بیرجند آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.
در این رقابتها که به مناسبت گرامیداشت شانزدهمین سالگرد ثبت جهانی ورزش زورخانهای در یونسکو (یادبود زنده یاد حاج سیدمحمد خیریه) برگزار میشود ۵۴ ورزشکار از ۱۹ استان کشور در دو رده سنی جوانان وبزرگسالان با هم رقابت میکنند.