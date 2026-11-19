واژگونی پژوپارس در آزادراه تبریز ـ زنجان جان راننده را گرفت
رئیس جمعیت هلالاحمر بستانآباد از جان باختن راننده یک دستگاه خودروی پژوپارس در پی واژگونی در کیلومتر ۲۵ آزادراه تبریز ـ زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علی مرسلی گفت:در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی مبنی بر وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژوپارس در کیلومتر ۲۵ آزادراه تبریز ـ زنجان بلافاصله یک تیم امدادی از پایگاه امدادونجات شهدای شیبلی به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود:نجاتگران پس از حضور در صحنه و ایمنسازی محدوده حادثه، عملیات رهاسازی راننده خودرو را انجام دادند که متاسفانه وی در این حادثه جان خود را از دست داده بود.
مرسلی خاطرنشان کرد:عملیات امداد و نجات در ساعت ۷:۲۰ به پایان رسید.