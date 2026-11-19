به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علیرضا صدقیانی در نشست سالیانه مجمع خیرین سلامت دزفول در سالن غدیر این شهرستان افزود: با وجود مشکلات کشور، خیرین سلامت در سال گذشته افزون بر پنج همت اهدا کردند که این موضوع نشانه اعتمادسازی و شفاف‌سازی امروز در طول ۱۸ سال اخیر است.

وی به فعالیت ۵۷ شعبه و بیش از ۲۵۰ دفتر زیرمجموعه این شعبه‌ها اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل مجمع خیرین سلامت، کاسته شدن فشار بر بیماران بود تا بیماران فقط رنج بیماری را تحمل کنند و هزینه درمان به آن‌ها فشار وارد نکند.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های مجمع خیرین سلامت کشور تصریح کرد: بیش از یک میلیون مترمربع ساختمان توسط خیرین سلامت کشور طی این مدت ساخته شده است.

صدقیانی به اهمیت جایگاه خیرین سلامت اشاره و تاکید کرد: مجمع خیرین سلامت بزرگ‌ترین خیریه درمانی کشور است که تا سال‌های آینده و با ورود به دهه سوم فعالیت این مجمع، انتظار می‌رود در تمام شهرها توسعه یابد.

وی با اشاره به اینکه با تمام روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، توافق‌نامه همکاری دوجانبه امضا و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد : با توجه به شرایط استان خوزستان، انتظار می‌رود اهداف به سمت جذب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها سوق یابند.