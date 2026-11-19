نمایشگاه و رویداد تهران پیشرو (CITEX) که به همت سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران در برج میلاد برپا شده است، تا ۲۹ آبان‌ماه میزبان بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه مدیریت شهری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی شهردار تهران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از علم، فناوری و نوآوری برای حل مسائل شهری گفت: مدیریت شهری تهران تلاش کرده است زیرساخت‌های لازم برای مشارکت واقعی نخبگان و مجموعه‌های نوآور را فراهم کند تا ضمن استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور، زمینه حل مشکلات پایتخت و بهره‌مندی سایر شهرها از دستاوردهای آن نیز فراهم شود.