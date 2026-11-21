استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش جمعیت یاسوج بر ضرورت افزایش سهم انتقال آب سد تنگ‌سرخ به این شهر از ۲۰ به ۴۸ میلیون مترمکعب تأکید کرد.

در پیش‌بینی اولیه، میزان انتقال آب از سد تنگ‌سرخ به یاسوج ۲۰ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده بود، اما با افزایش جمعیت شهر از ۱۲۰ هزار نفر به ۳۶۰ هزار نفر، این میزان باید به ۴۸ میلیون مترمکعب برسد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی، استاندار گفت:

رحمانی با اشاره به تأمین مجوز ماده ۲۳ این طرح افزود: اخذ این مجوز یکی از اقدامات مهم انجام‌شده برای طرح بود که در دولت چهاردهم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شد.

وی مجموع سهم اختصاص‌یافته از سد تنگ‌سرخ برای مصارف مختلف استان را ۱۰۱ میلیون مترمکعب اعلام کرد و ادامه داد: این میزان آب برای مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست در نظر گرفته شده است.

رحمانی با اشاره به روند اجرایی طرح انتقال آب اضافه کرد: قرارداد اولیه این طرح ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در سفر رئیس‌جمهور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص یافت و طرح در ابتدای سال جاری کلنگ‌زنی شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این طرح تاکنون ۵.۱ درصد پیشرفت داشته است، گفت: ۲۵ درصد مسیر انتقال آب را تونل تشکیل می‌دهد و فرسودگی شبکه آب، به‌ویژه در شهر یاسوج، ضرورت اجرای این طرح را دوچندان کرده است.