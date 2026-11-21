ضرورت افزایش سهم انتقال آب سد تنگسرخ به شهر یاسوج
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش جمعیت یاسوج بر ضرورت افزایش سهم انتقال آب سد تنگسرخ به این شهر از ۲۰ به ۴۸ میلیون مترمکعب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی، استاندار گفت: در پیشبینی اولیه، میزان انتقال آب از سد تنگسرخ به یاسوج ۲۰ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده بود، اما با افزایش جمعیت شهر از ۱۲۰ هزار نفر به ۳۶۰ هزار نفر، این میزان باید به ۴۸ میلیون مترمکعب برسد.
رحمانی با اشاره به تأمین مجوز ماده ۲۳ این طرح افزود: اخذ این مجوز یکی از اقدامات مهم انجامشده برای طرح بود که در دولت چهاردهم و در کوتاهترین زمان ممکن محقق شد.
وی مجموع سهم اختصاصیافته از سد تنگسرخ برای مصارف مختلف استان را ۱۰۱ میلیون مترمکعب اعلام کرد و ادامه داد: این میزان آب برای مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست در نظر گرفته شده است.
رحمانی با اشاره به روند اجرایی طرح انتقال آب اضافه کرد: قرارداد اولیه این طرح ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در سفر رئیسجمهور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص یافت و طرح در ابتدای سال جاری کلنگزنی شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این طرح تاکنون ۵.۱ درصد پیشرفت داشته است، گفت: ۲۵ درصد مسیر انتقال آب را تونل تشکیل میدهد و فرسودگی شبکه آب، بهویژه در شهر یاسوج، ضرورت اجرای این طرح را دوچندان کرده است.
رحمانی درباره ملاحظات زیستمحیطی اجرای طرح نیز افزود: با توجه به موقعیت منطقه، قطع درختان اجتنابناپذیر است، اما دستگاه متولی موظف شده است به ازای قطع هر اصله درخت، سه تا پنج اصله درخت در همان منطقه بکارد.
بیشتر بدانید؛
سد مخزنی تنگسرخ یکی از طرحهای مهم تأمین آب در کهگیلویه و بویراحمد است که با هدف تأمین بخشی از نیازهای آب شرب، صنعت و کشاورزی، کمک به حفظ جریان زیستمحیطی رودخانه بشار یاسوج و کنترل سیلاب در دستور کار قرار گرفت، اما با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز عملیات اجرایی، هنوز به مرحله آبگیری نرسیده و موعد بهرهبرداری آن چندین بار تغییر کرده است.
این سد در حدود ۳۵ کیلومتری یاسوج و بر روی رودخانه بشار ساخته میشود، سد تنگسرخ از نوع خاکی با هسته رسی است، ارتفاع تاج آن ۶۶.۵ متر و طول تاج آن ۹۱۷ متر اعلام شده و ظرفیت مخزن آن ۱۲۵ میلیون مترمکعب است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره طرح، تأمین آب شرب یاسوج و روستاهای اطراف، مصارف صنعتی، آبیاری اراضی کشاورزی دشتهای بویراحمد و دنا و پشتیبانی از نیازهای زیستمحیطی رودخانه بشار از اهداف این پروژه است، بخشی از آب تنظیمشده سالانه سد نیز برای تأمین آب شرب شیراز در نظر گرفته شده و به همین دلیل، این طرح در برنامهریزی آبی دو استان کهگیلویه و بویراحمد و فارس اهمیت دارد.