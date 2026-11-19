نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با حضور در روستای سربندان، در نشست بررسی مشکلات روستا‌های بخش مرکزی شهرستان دماوند از دغدغه‌های مردم شنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی و رفع مشکلات روستا‌های سربندان، جابان و آئینه‌ورزان از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند با حضور نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مسئولان شهرستان برگزار شد.

این برنامه که با حضور جمع کثیری از اهالی منطقه برگزار شد، در مسجد جامع روستای سربندان با هدف شنیدن مشکلات و دغدغه‌های مردم و پیگیری راهکار‌های رفع آنها انجام گرفت.