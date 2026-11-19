پیش بینی آب و هوای خوزستان در بیست و هشتم آبان ۱۴۰۵

پیش بینی آب و هوای خوزستان در بیست و هشتم آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده جو پایداری در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود، که منجر به افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی و شامگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: در این ایام احتمال وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی نیز در مناطق ساحلی و ارتفاعات استان مورد انتظار است. طی امروز با گذر ریز موجی از فراز استان، افزایش ابر در مناطق شرقی، شمالی تا بخش‌های مرکزی و احتمال بارش خفیف در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۳۱.۳ و دزپارت با دمای ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز (فرودگاه) ۲۹.۱ و ۱۳.۲ درجه سانتیگراد ثبت شده است.