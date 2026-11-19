آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان در پیامی با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج، نماد ایمان، وحدت، خدمت و اقتدار ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در بخشی از این پیام آمده: هفته بسیج، فرصت مغتنمی برای پاسداشت فرهنگ و تفکر بسیجی، تجلیل از مجاهدت‌های خالصانه مردان و زنان مؤمن و انقلابی و بازخوانی نقش بی‌بدیل این شجره طیبه در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم است.

بسیج، برخاسته از متن مردم و جلوه‌ای از ایمان، بصیرت، اخلاص، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ نهادی مردمی و انقلابی که در طول عمر پربرکت انقلاب اسلامی، هرگاه کشور با تهدید، بحران و نیاز مواجه شده، با حضور آگاهانه و مسئولانه خود در میدان، حماسه‌های ماندگاری از فداکاری، مقاومت و خدمت‌رسانی رقم زده است.

امروز نیز بسیجیان عزیز در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، علمی، سازندگی و محرومیت‌زدایی، با روحیه جهادی و اتکا به ایمان و اراده مردمی، نقش‌آفرینی می‌کنند و نشان داده‌اند که بسیج تنها یک تشکل سازمانی نیست، بلکه فرهنگ و تفکری برخاسته از باور‌های دینی و انقلابی است که در همه عرصه‌های پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی حضور دارد.

حضور پرشور، باشکوه و حماسی مردم و بسیجیان سرافراز استان هرمزگان در سه مرحله رزمایش «جان‌فدایان ایران»، جلوه‌ای درخشان از همین فرهنگ و تفکر بسیجی و نمادی از وحدت، انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و روحیه مسئولیت‌پذیری مردم ولایتمدار این استان بود که بار دیگر اراده استوار ملت ایران در صیانت از عزت، استقلال، امنیت و اقتدار میهن اسلامی را به نمایش گذاشت.

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حضور مقتدرانه بسیجیان غیور در سواحل و جزایر خلیج فارس و اعلام آمادگی آنان برای دفاع از مرز‌های آبی و تمامیت ارضی کشور، پیام روشنی از هوشیاری، بصیرت و عزم راسخ مردم این دیار به دشمنان ایران اسلامی بود. این حضور حماسی نشان داد که بسیج در کنار مردم و نیرو‌های مسلح، همواره آماده دفاع از امنیت، منافع ملی و استقلال کشور است.

همچنین اقدام شجاعانه و موفقیت‌آمیز رزمندگان سلحشور سپاه امام سجاد (ع) در مقابله با تهدیدات دشمن و انهدام پهپاد‌های متجاوز آمریکایی، جلوه‌ای از آمادگی، اقتدار و توان دفاعی فرزندان ملت در پاسداری از آسمان و سرزمین ایران اسلامی است که شایسته تقدیر و خداقوت ویژه است.

مردم غیور هرمزگان، به‌ویژه ساکنان مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس، همواره در بزنگاه‌های حساس تاریخی با بصیرت، وفاداری و روحیه مسئولیت‌پذیری، نقش ارزشمند خود را در صحنه‌های مختلف ملی و انقلابی ایفا کرده‌اند. حضور حماسی و سه‌مرحله‌ای شما عزیزان در رزمایش «جان‌فدایان ایران» نیز برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این سرزمین افزود و نشان داد که مردم این خطه، پاسداران همیشگی امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بسیج، از تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و خدمات صادقانه بسیجیان عزیز استان هرمزگان در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه خدمت‌رسانی به مردم، محرومیت‌زدایی، کمک‌های مؤمنانه، تقویت امنیت پایدار، جهاد تبیین، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و حضور مؤثر در صحنه‌های دفاع از انقلاب و نظام اسلامی، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

بی‌تردید تداوم این مسیر پرافتخار، نیازمند تقویت روحیه بسیجی، میدان‌دادن به جوانان مؤمن و توانمند، حفظ وحدت و همدلی، ارتقای بصیرت و حضور فعال و اثرگذار در عرصه‌های مورد نیاز جامعه است. انتظار می‌رود فرهنگ بسیجی به‌عنوان یک گفتمان فراگیر، بیش از پیش در میان آحاد جامعه نهادینه شود و روحیه ایثار، خدمت بی‌منت و مسئولیت‌پذیری، چراغ راه حرکت عمومی جامعه قرار گیرد.

در پایان، از تمامی برگزارکنندگان، دست‌اندرکاران و مجموعه‌های اجرایی و پشتیبانی که در برگزاری منظم، باشکوه و موفق رزمایش «جان‌فدایان ایران» نقش‌آفرینی کردند، به‌ویژه سردار پاسدار حسن صنعتکاران، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان و مجموعه فرماندهی، بسیجیان و رزمندگان این سپاه، صمیمانه قدردانی و تشکر می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم در سایه ایمان، وحدت، همدلی و همبستگی، ملت بزرگ ایران را همواره سربلند و سرافراز بدارد و توفیق پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزت و استقلال میهن عزیزمان را به همگان عنایت فرماید.

هفته بسیج بر تمامی بسیجیان مخلص، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و آحاد مردم مؤمن و انقلابی استان هرمزگان مبارک باد.

دست‌مریزاد به بسیجیان جان‌برکف و مردم بصیر هرمزگان؛ حضور، مجاهدت و خدمت بی‌منت شما مایه افتخار و سربلندی این سرزمین است.