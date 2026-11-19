به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روز گذشته و همزمان با فعالیت امواج تراز میانی جو، بارش‌های خفیف و پراکنده‌ای در برخی نقاط استان ثبت و گزارش گردید که بیشترین میزان بارش ثبت شده از ایستگاه هواشناسی شهرستان پیرانشهر با ۱.۱ میلیمتر گزارش شد.

بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، حاکی از ادامه و تقویت فعالیت امواج بارشی طی امروز در سطح استان است که عمده فعالیت آن در نواحی شمالی و مرزی استان خواهد بود که در ارتفاعات و نواحی مرزی عمده بارش‌ها به شکل برف خواهد بود.

از فردا تا اواسط وقت روز یکشنبه به لحاظ بارشی پدیده خاصی مورد انتظار نیست. همچنین با توجه به افزایش گرادیان خطوط فشاری، طی امروز و فردا بر سرعت وزش باد بویژه در نواحی جنوبی افزوده شده و وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات در نواحی جنوبی سبب جابه جایی هوا و عدم افزایش غلظت آلاینده‌های جوی خواهد گردید.

بررسی الگو‌های دمایی حاکی از افزایش نسبی و تدریجی دما از فردا تا اوایل هفته آینده در سطح استان می‌باشد. در شبانه روز گذشته، ایستگاه هواشناسی شهرستان نقده با ثبت بیشینه دمای ۱۶.۴ و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با ثبت کمینه دمای ۰.۲- بترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش گردیدند. دمای مرکز استان، اورمیه، دیروز و دیشب مابین ۱۶ و ۰.۹ متغیر بود.