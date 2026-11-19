به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده سپاه ناحیه سپیدان گفت: امسال همزمان با هفته بسیج ۲۳۴ برنامه در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، ورزشی، علمی و هنری در سطح شهرستان برگزار می‌شود که از این تعداد، ۲۱ برنامه شاخص محسوب می‌شود.

سرهنگ پاسدار روح‌الله شکوهی با تبریک فرارسیدن هفته بسیج افزود: میقات صالحین و اجتماع «جان‌فدایان شبکه تربیتی بسیج»، رزمایش فاطمیون، توزیع بسته‌های معیشتی، برگزاری ۷ یادواره محله‌ای شهدا در شهر اردکان و ۱۵ یادواره خانگی شهدا، اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم و برگزاری مسابقات متنوع ورزشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی ادامه داد: غبارروبی گلزار مطهر شهدا، سرکشی و دیدار با بسیجیان و ایثارگران پیشکسوت و خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی، برپایی میز خدمت، دیدار بسیجیان با امام جمعه شهرستان، برپایی محفل انس با قرآن و تکریم همسران شهدا از برنامه‌های این هفته در سپیدان است.

فرمانده سپاه ناحیه سپیدان گفت: کارگاه آموزشی سواد رسانه و کارگاه مشاوره فرزندآوری و جوانی جمعیت همزمان با هفته بسیج در شهرستان سپیدان برگزار می‌شود.