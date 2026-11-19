به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یاسر تقوا، مدیرکل امور استان‌ها و انجمن‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این مراسم با مطلوب ارزیابی کردن فعالیت‌های فرهنگی و کتابخانه‌ای استان سمنان گفت: توسعه کتابخانه‌های سیار از برنامه‌های ملی این نهاد است و گسترش دسترسی مردم به خدمات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف کشور در همین راستا دنبال می‌شود.

سعید دهقانلو، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان از برنامه‌های توسعه‌ای برای گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی خبر داد و گفت: ارزیابی فعالیت‌ها و شناسایی ظرفیت‌های موجود به‌صورت کارشناسی دنبال می‌شود و در برنامه‌های آینده نیز از سایر فعالان، حامیان و دست‌اندرکاران حوزه کتاب و کتاب‌خوانی قدردانی خواهد شد.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این مراسم گفت: توسعه فعالیت‌های مرتبط با کتاب، کتاب‌خوانی و حمایت از برنامه‌های فرهنگی در دستور کار مسئولان استان قرار دارد و گسترش فرهنگ مطالعه نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه گاز، گفت: صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف با هم‌افزایی مردم و مسئولان امکان‌پذیر است و همه افراد جامعه می‌توانند به‌عنوان سفیران انرژی در فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف نقش‌آفرینی کنند.

در این مراسم، محمدجواد کولیوند به‌عنوان استاندار برتر در حوزه انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی کشور معرفی و لوح تقدیر دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، آزاده نظربلند، به وی اهدا شد.