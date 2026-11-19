­­معاون حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به عرضه حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو از سوی ایران‌خودرو در بازار آزاد گفت: ضوابط عرضه خودرو از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان مشخص شده است و هر نوع عرضه مستقیم از کارخانه با قیمت بازار آزاد نوعی تخلف است که باید از طریق مراجع نظارتی پیگیری شود.

ایران خودرو، بی ضابطه ۱۰ هزار خودرو به بازار عرضه کرد

ایران خودرو، بی ضابطه ۱۰ هزار خودرو به بازار عرضه کرد

سهیل معمارباشی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، گفت: این شرکت در گزارشی به سازمان گسترش اعلام کرده است که عرضه خودرو‌ها بر اساس مصوبه کمیته خودرو انجام شده است، در حالی که کمیته خودرویی وزارت صمت مخالف این نوع فروش است.

وی افزود: ایران‌خودرو پیش‌تر درخواستی به کمیته خودرو ارائه کرده بود تا بخشی از عرضه محصولاتش مشمول برخی ضوابط نباشد، اما کمیته با این درخواست موافقت نکرد و مقرر شد موضوع با رعایت قوانین و مقررات، الزامات تنظیم بازار و بدون ایجاد تعهد جدید در هیئت‌مدیره شرکت بررسی شود.

معمارباشی با اشاره به دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت گفت: شرایط متقاضیان خرید خودرو، از جمله حداقل ۱۸ سال سن و نداشتن سابقه خرید خودرو طی ۴۸ ماه گذشته از شرکت‌های خودروساز، در این دستورالعمل مشخص شده است و اطلاعات عرضه نیز باید پیش از فروش به‌صورت شفاف اعلام شود.

وی درباره نظارت بر قیمت و نحوه عرضه خودرو‌ها تصریح کرد: نظارت بر قیمت‌گذاری و ایفای تعهدات خودروسازان بر عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و در صورت مشاهده تخلف، موضوع به مراجع نظارتی ارجاع می‌شود.

معاون حمل‌ونقل ایدرو همچنین درباره خروج خودرو از کارخانه پیش از نصب پلاک گفت: خودرو باید با مشخص بودن خریدار و ثبت اطلاعات فروش از کارخانه خارج شود، در شرایط اضطرار و زمان جنگ، برای تخلیه پارکینگ خودروسازان، با هماهنگی‌های انجام‌شده امکان حمل خودرو با فاکتور فروش و مشخص بودن مشتری، پیش از نصب پلاک نیز فراهم شده بود که صرفا در حین جنگ بود؛ اما خروج خودرو بدون مشخص بودن خریدار، رویه مجازی ندارد.