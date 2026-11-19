نشست بررسی مسائل، مشکلات و موانع فعالیت معدن چیچکلو شهرستان تکاب، با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و بهره‌بردار معدن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست بررسی مسائل، مشکلات و موانع فعالیت معدن چیچکلو شهرستان تکاب، در راستای دستور مقام عالی استان و به ریاست محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی و با حضور معاون مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و بهره‌بردار معدن برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های معدنی استان، بر پیگیری مسائل مطرح شده از سوی دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسریع در فعالیت معدن تأکید کرد.

در این نشست مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فعالیت معدن، موانع اجرایی و اداری و مشکلات مرتبط با روند بهره‌برداری بررسی و راهکار‌های تسهیل فعالیت و رفع موانع موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.