



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای فارس، با اشاره به نقش رسانه ملی در انعکاس تجمعات شبانه و فعالیت‌های فرهنگی مواکب گفت: بر اساس اعلام نودال مرکزی سازمان صدا و سیما، بیشترین ارتباطات تلویزیونی برای پوشش تجمعات شبانه مردم در سطح کشور از صدا و سیمای استان فارس انجام شده است.

امیر رئوف در حاشیه مراسم تجلیل از میدان‌داران و موکب‌داران استان فارس اظهار کرد: این مراسم برای نخستین بار در کشور و به میزبانی استان فارس برگزار شد و نشان‌دهنده جایگاه و نقش‌آفرینی مردم و خادمان تجمعات مردمی است.

وی با اشاره به ارزیابی قرارگاه بعثت در تهران افزود: بر اساس اعلام رسمی این قرارگاه، استان فارس از نظر کمی و کیفی، میزبان برترین تجمعات شبانه در میان استان‌های کشور بوده است.

مدیرکل صدا و سیمای فارس با بیان اینکه تعدد شهرستان‌های حاضر و مشارکت گسترده مردم، جلوه‌ای ویژه به این تجمعات بخشیده است، گفت: این حضور مردمی بار دیگر افتخاری برای استان فارس رقم زد و یادآور فرمایش امام شهید درباره جایگاه فارس به‌عنوان عالی‌ترین نقطه تلفیق دین، حماسه و هنر بود.

رئوف ادامه داد: آنچه در میدان‌های مختلف استان شاهد بودیم، جلوه‌ای از دینداری، حماسه‌سازی و هنرمندی مردم بود که در کنار یکدیگر تصویری ماندگار از همبستگی و مشارکت اجتماعی خلق کردند.

وی با اشاره به مسئولیت رسانه ملی در انعکاس این رویداد‌ها تصریح کرد: صدا و سیمای استان فارس تمام ظرفیت و تلاش خود را به کار گرفت تا حضور حماسی مردم و اقدامات فرهنگی موکب‌ها را به بهترین شکل ممکن به تصویر بکشد.

مدیرکل صدا و سیمای فارس با تأکید بر گستردگی و ابعاد حضور مردم خاطرنشان کرد: اگرچه هیچ دوربینی نمی‌تواند همه ابعاد این حضور حماسی را به‌طور کامل ثبت و ضبط کند، اما همکاران ما در بخش‌های مختلف رسانه ملی تلاش کردند رسالت رسانه‌ای خود را در قبال این حرکت مردمی به انجام برسانند.

رئوف تأکید کرد: این تلاش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و صدا و سیمای فارس خود را موظف می‌داند با استفاده از ظرفیت‌های مختلف رسانه‌ای، حضور و نقش‌آفرینی مردم و فعالیت‌های فرهنگی موکب‌داران را منعکس کند.