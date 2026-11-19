به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج همزمان دو طرح ورزشی در شهرستان ملایر (ازندریان و دهنو آورزمان)افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان؛ به مناسبت هفته بسیج فاز نخست مجموعه ورزشی سید شهدای انقلاب شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در شهرستان ملایر، هم‌زمان با هفته بسیج و با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی و جمعی از ورزشکاران به بهره‌برداری رسید.

مجموعه ورزشی ازندریان در زمینی به مساحت بیش از هشت هزار مترمربع احداث شده و فاز نخست آن شامل زمین چمن مصنوعی فوتبال است که امروز پس از سال‌ها انتظار در اختیار ورزشکاران و جوانان شهرستان ملایر قرار گرفت.

برای اجرای این پروژه تاکنون اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان هزینه شده است که از محل اعتبارات استانی، ملی و اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری تأمین شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان در این مراسم گفت: عملیات اجرایی این مجموعه ورزشی از سال ۱۳۹۰ با انجام کلنگ‌زنی آغاز شده بود و پس از طی مراحل اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، امروز شاهد افتتاح و بهره‌برداری از فاز نخست آن بودیم.

علی حقیقی تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان ملایر و افزایش دسترسی جوانان و ورزشکاران به فضاهای استاندارد ورزشی به شمار می‌رود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدانبا اشاره به اینکه زمین چمن مصنوعی روستای دهنو آورزمان ملایر نیز به بهره‌برداری رسید گفت: این پروژه ورزشی با همکاری بنیاد علوی و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فراهم کردن زمینه فعالیت جوانان و ورزشکاران منطقه، در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۵۲ مترمربع احداث شده است.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و برای احداث و تکمیل آن ۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

علی حقیقی خاطر نشان کرد: افتتاح این زمین چمن مصنوعی گامی در راستای توسعه امکانات ورزشی در مناطق روستایی و ایجاد فرصت بیشتر برای حضور جوانان در فعالیت‌های ورزشی به شمار می‌رود.