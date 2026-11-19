فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آبادان از اجرای بیش از ۲۰۵ برنامه فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و بصیرتی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با مشارکت ۸۰ پایگاه و حوزه مقاومت بسیج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، سرهنگ علیرضا ایمانی در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج، با اشاره به شعار محوری امسال با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» اظهار کرد: بیش از ۲۰۵ برنامه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و بصیرتی با مشارکت پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج در آبادان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال مردم از طرح جان‌فدایان ایران افزود: بیش از پنج هزار نفر از مردم آبادان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و با حضور در تجمعات شبانه و اعلام آمادگی برای مشارکت در حوزه‌های خدماتی، پشتیبانی، دفاعی و امنیتی، همراهی خود را با کشور نشان داده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آبادان با تشریح بخشی از برنامه‌های هفته بسیج گفت: بسیج خواهران، دانش‌آموزی، دانشجویی و اقشار مختلف در اجرای این برنامه‌ها مشارکت دارند که از جمله آنها می‌توان به اردو‌های راهیان نور و پیشرفت، فعالیت گروه‌های جهادی و خدمت‌رسانی به خانواده‌های کم‌برخوردار، برپایی میز خدمت، برگزاری یادواره شهدا و برنامه‌های ترویج ازدواج آسان اشاره کرد.

سرهنگ ایمانی ادامه داد: در بخش حمایت از ازدواج آسان، پشتیبانی از ۷۰ زوج جوان پیش‌بینی شده است و همچنین امسال دو هزار دانش‌آموز آبادانی در اردو‌های راهیان نور و پیشرفت شرکت خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره شهدای دشت ذوالفقاری بیان کرد: تشکیل ستاد دائمی شهدای دشت ذوالفقاری با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و معرفی رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی مردم آبادان در دستور کار قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آبادان همچنین از اجرای برنامه‌های محله‌محور با مشارکت مساجد و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: پیگیری و رفع مشکلات محلات، تقویت خدمات‌رسانی به مردم و همکاری گردان‌های بسیج با نیروی انتظامی برای کمک به برقراری نظم و امنیت شهری از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

سرهنگ ایمانی در پایان با اشاره به برنامه‌های آغاز هفته بسیج گفت: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا با حضور بسیجیان، مسئولان، نمایندگان اصناف و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.