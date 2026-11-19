رویداد علمی «از دانشگاه تا بازار» به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند و با حضور جمعی از کارآفرینان، دانشجویان و اساتید برگزار شد و در آن بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و بازار کار تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رویداد علمی «از دانشگاه تا بازار» به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند و با حضور جمعی از کارآفرینان، دانشجویان و اساتید برگزار و در آن بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و بازار کار تأکید شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، در خصوص کارآفرینی برای دانشجویان در حین تحصیل و پس از فارغ‌التحصیلی گفت: تعامل دانشگاه با صنعت و معدن می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

عزیزی با تأکید بر ضرورت مهارت‌آموزی دانشجویان در کنار تحصیلات دانشگاهی افزود: هر دانشجو باید یک مهارت در کنار تحصیلات خود فرا بگیرد تا در آینده بتواند جذب بازار کار شود.

وی گفت: این برنامه از چند سال پیش در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده تا فاصله میان دانشگاه و بازار کار کاهش یابد و موجب امیدآفرینی نسبت به آینده دانشجویان شود و مسیر ورود دانشجویان به بازار کار را فراهم کند.

در ادامه این رویداد، چهار نفر از کارآفرینان استان با حضور در جلسه، به بیان نحوه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، شیوه فعالیت خود پرداختند.