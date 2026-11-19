رئیس گمرک مهاباد گفت: ارزش صادرات کالا از گمرک این شهرستان امسال با رشد ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۷ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۷۵۲ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، احمد احمدی افزود: ارزش کالا‌های صادراتی در مدت مشابه سال گذشته ۳۴ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۲۳۰ دلار بود.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال یک‌هزار و ۱۳۱ فقره اظهارنامه صادراتی در گمرک مهاباد ثبت شده که در مقایسه با ۷۶۱ فقره مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته رئیس گمرک مهاباد، محصولات پتروشیمی و فرش از عمده اقلام صادراتی از طریق این گمرک است.