نمایشگاه انبوه‌سازان با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، مسکن و فعالیت‌های عمرانی در منطقه عباس‌آباد شهرستان بهشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نمایشگاه انبوه‌سازان شهرستان بهشهر با حضور شریعتی نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی، سرکنسولگری قزاقستان، حامدی فرماندار شهرستان بهشهر و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه ساخت‌وساز، در منطقه عباس‌آباد شهرستان بهشهر برگزار شد.

این نمایشگاه با همراهی و مشارکت شهرداری بهشهر و با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، مسکن و فعالیت‌های عمرانی برگزار شد و فرصتی برای تعامل و تبادل نظر میان فعالان صنعت ساختمان، سرمایه‌گذاران و مسئولان فراهم کرد.

در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، گفت‌و‌گو‌ها و مصاحبه‌های خبری جداگانه‌ای با احمدی شهردار بهشهر، حامدی فرماندار شهرستان بهشهر و شریعتی نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی انجام شد.

در این گفت‌وگوها، مسئولان حاضر به تشریح ظرفیت‌های شهرستان بهشهر در حوزه ساخت‌وساز، اهمیت حضور سرمایه‌گذاران، توسعه فعالیت‌های عمرانی و نقش نمایشگاه‌های تخصصی در معرفی توانمندی‌های اقتصادی منطقه پرداختند.

برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط بیشتر میان انبوه‌سازان، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی باشد و فرصت‌های تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان بهشهر و جذب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان فراهم کند.

حضور مسئولان شهرستانی، نماینده مجلس و نماینده دیپلماتیک قزاقستان در این رویداد، بیانگر اهمیت توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و عمرانی شهرستان بهشهر و ضرورت توسعه تعاملات در این حوزه است.