تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در جام ملت‌های ۲۰۲۶ تایلند در گروه B این رقابت‌ها به مصاف افغانستان رفت که در این دیدار ساحلی‌بازان ایران به پیروزی رسیدند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در نخستین دیدار خود در جام ملت‌های ۲۰۲۶ تایلند از ساعت ۱۰:۴۵ امروز (پنجشنبه) در گروه B این رقابت‌ها به مصاف افغانستان رفت که در این دیدار ساحلی‌بازان ایران با نتیجه ۹ بر ۲ به پیروزی رسیدند تا گام نخست را با شکست افغانستان برداشته باشند.

محمدعلی مختاری و سیدمهدی میرجلیلی زننده دو‌گل ایران در این مسابقه بودند.

داوود شکری، سید محمد داستان، سید علی ناظم، سید مهدی میرجلیلی و محمد علی مختاری پنج ساحلی بازان استان در این رقابت‌ها تیم ملی را همراهی می‌کنند.