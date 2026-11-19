آیت‌الله دژکام ،نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز گفت : موکب‌داران نماد حکمرانی اجتماعی اسلامی هستند .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، حضور و فعالیت مستمر مردم و موکب‌داران در تجمعات شبانه طی نزدیک به ۹ ماه گذشته را جلوه‌ای از حکمرانی اجتماعی اسلامی دانست و تأکید کرد: حضور و حمایت مردم، نقش مهمی در اقتدار جمهوری اسلامی ایران داشته است.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم تجلیل از موکب‌داران فعال در تجمعات شبانه، ضمن قدردانی از تلاش خواهران و برادرانی که نزدیک به ۹ ماه در شرایط مختلف آب‌وهوایی در خیابان‌ها حضور داشته و از مردم میزبانی کرده‌اند، گفت: فعالیت این موکب‌داران نمودی از حکمرانی اجتماعی اسلامی است که رهبر شهید پایه‌گذاری کردند.

وی افزود: این حرکت مردمی باید در آینده از سوی دانشگاه‌های مهم و سیاستمداران جهان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد؛ چرا که نشان می‌دهد چگونه اداره یک کشور با اتکا به حضور و مشارکت مردم امکان‌پذیر است.

امام جمعه شیراز با اشاره به حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند در مدت دو تا سه روز نظام را براندازی کنند، اما امروز با کشوری مواجه هستند که به‌واسطه حضور و حمایت مردم، به جایگاهی از قدرت رسیده که ناچار به پذیرش و تحمل آن هستند.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در اقتدار کشور تصریح کرد: ابرقدرت شدن ایران، حاصل تلاش و حضور مردم بوده و هست و این سرمایه اجتماعی باید همچنان تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با دعای امام زمان (عج) و تداوم این حرکت مردمی، کشور به دستاورد‌ها و نتایج بهتری دست پیدا کند.