

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در حالی امروز با برگزاری دیدار تیم‌های ملوان و گل گهرسیرجان در ورزشگاه سیروس‌قایقران انزلی آغاز می‌شود که یحیی گل محمدی سرمربی تیم امید تماشاگر ویژه این بازی خواهد بود.

گل محمدی در حالی امروز راهی انزلی می‌شود که دستیاران او نیز قرار است سایر بازی‌های هفته را از نزدیک تماشا کنند.

محمد عسگری و عماد مهاجری فردا جمعه در ورزشگاه فولادشهر به تماشای دیدار ذوب‌آهن و شمس آذر خواهند نشست تا عملکرد بازیکنان حاضر در این مسابقه را زیر نظر بگیرند.

مصطفی صداقت برای تماشای دیدار فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان شنبه هفته آینده در ورزشگاه محل برگزاری این مسابقه حضور خواهد داشت.

همچنین سیدجلال حسینی دیدار نساجی مازندران مقابل آلومینیوم اراک را از نزدیک دنبال می‌کند.