بیش از ۲۳ کیلوگرم مواد مخدر شامل ۲۰ کیلوگرم شیشه و سه کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک از یک دستگاه وانت نیسان در ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مأموران ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه وانت نیسان که از استان‌های جنوبی به مقصد مرکز کشور در حرکت بود، مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سردار حسین بساطی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲۰ کیلوگرم ماده مخدر صنعتی شیشه و سه کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک را که به‌صورت ماهرانه جاساز شده بود، کشف کردند.

وی با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه گفت: برای متهم پرونده تشکیل شده و وی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از طریق شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع مأموران انتظامی برسانند.