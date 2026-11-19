معاون قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: بیش از ۲ هزار و ۴۷۰ نفر در آزمون سراسری قرآن و عترت در استان شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مصطفی رجبیان افزود: هرمزگان با وجود شرایط ناشی از جنگ، در گروه خود رتبه نخست مشارکت در این آزمون را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در آزمون سراسری قرآن و عترت ۱۲ شهرستان استان، به‌صورت همزمان در این رویداد قرآنی شرکت کردند.

وی با اشاره به مشارکت بیش از ۷۰ درصدی بانوان در این آزمون افزود: شهرستان میناب با ۸۹۶ شرکت‌کننده در صدر شهرستان‌های استان قرار دارد و بندرعباس با ۴۵۰ نفر، رودان با ۲۰۱ نفر، جاسک با ۱۶۲ نفر و بندرلنگه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: مسن‌ترین شرکت‌کننده این آزمون، فردی ۱۰۵ ساله از شهرستان جاسک و حداقل سن شرکت‌کنندگان در بخش کتبی ۱۲ سال است.

رجبیان با اشاره به جوایز این دوره از آزمون گفت: شرکت‌کنندگانی که حدنصاب لازم، یعنی نمره ۷۰ به بالا را کسب کنند، به ازای هر جزء از قرآن کریم که حفظ کرده‌اند، ۵۰۰ هزار تومان جایزه دریافت خواهند کرد.

بر این اساس، حافظان ۱۰ جزء پنج میلیون تومان و حافظان کل قرآن کریم ۱۵ میلیون تومان جایزه دریافت می‌کنند و این جوایز بدون قرعه‌کشی به واجدان شرایط تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این دوره از آزمون در مجموع در ۲۷ رشته طراحی شده است که ۱۴ رشته در بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم، هفت رشته در بخش معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) و پنج رشته در بخش مهارتی و تعالی قرار دارد.

به گفته رجبیان، رشته‌های بخش حفظ شامل حفظ سوره‌های منتخب، جزء سی‌ام، یک، دو، سه و پنج جزء نخست، پنج جزء پایانی، هفت، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ جزء و حفظ کل قرآن کریم است.

وی افزود: در بخش معارف نیز موضوعاتی همچون مهدویت، صحیفه سجادیه و تدبر در قرآن کریم پیش‌بینی شده است.

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رجبیان از برگزاری آزمون شفاهی ویژه افراد زیر ۱۲ سال در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ آذرماه خبر داد و گفت: سایر رشته‌ها نیز مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به انتخاب سوره فتح به‌عنوان بخش ویژه این دوره از آزمون افزود: با توجه به جایگاه اجتماعی و معنوی قرائت سوره فتح و توصیه‌های امام شهید به قرائت این سوره، این موضوع به‌عنوان کارویژه قرآنی این دوره در نظر گرفته شده است.

رجبیان افزود: این رویداد قرآنی با همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز عالی قرآن و عترت و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به یادبود شهدای جنگ‌های اخیر، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، گفت: این دوره از آزمون به نام امام شهید و شهدای جنگ‌های اخیر برگزار شد.