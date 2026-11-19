رئیس شرکت گاز استان سمنان : با توجه به سهم ۷۰ درصدی بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز این استان ، مدیریت مصرف و رعایت توصیه‌های ایمنی برای پیشگیری از حوادث ضروری است.

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پاییز سرد سمنان و لزوم برقراری گرمایش ایمن و بهینه در خانه ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محید مهربد با بیان اینکه استان سمنان حدود ۳۰۰ هزار مشترک خانگی گاز دارد، گفت: در روز‌های اوج سرما حدود ۷۰ درصد مصرف گاز استان در بخش خانگی و تجاری انجام می‌شود.

وی با اشاره به اجرای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی گاز افزود: مشترکان کم‌مصرف در پله‌های نخست تعرفه‌گذاری، هزینه کمتری پرداخت می‌کنند و تعرفه پله چهارم برای مشترکان پرمصرف به‌مراتب بیشتر است.

رئیس شرکت گاز استان سمنان کاهش یک درجه‌ای دمای محیط را موجب صرفه‌جویی حدود چهار درصدی در مصرف گاز عنوان کرد و گفت: پوشیدن لباس گرم، عایق‌بندی در و پنجره‌ها و جلوگیری از هدررفت گرما از راهکار‌های ساده مدیریت مصرف است.

علی‌اصغر تاج آبادی، سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان هم با هشدار درباره خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گفت: این گاز بی‌رنگ و بی‌بو بر اثر احتراق ناقص تولید می‌شود و سردرد، سرگیجه و حالت تهوع از نشانه‌های مسمومیت با آن است.

وی افزود: در صورت مشاهده این علائم، افراد باید سریعاً از محیط آلوده خارج شوند و در هوای آزاد قرار بگیرند و در صورت نیاز با اورژانس ۱۱۵ یا آتش‌نشانی تماس بگیرند.

تاج آبادی اطمینان از باز بودن مسیر دودکش، استفاده از دودکش استاندارد و کلاهک H و بررسی اتصالات و شلنگ‌های گاز را از مهم‌ترین نکات ایمنی هنگام نصب وسایل گرمایشی عنوان کرد.

وی همچنین استفاده از بخاری‌های بدون دودکش در فضا‌های بسته و مسکونی را خطرناک دانست.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با اشاره به اینکه ۶۷ درصد فوتی‌های ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن در کشور مربوط به نیمه دوم سال است، بر ضرورت توجه بیشتر شهروندان به توصیه‌های ایمنی در فصل سرما تأکید کرد.