به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم تجلیل و اهدا پاداش مدال آوری افتخارآفرینان خوزستانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز، نجاتی، معاون سیاسی - اجتماعی استانداری خوزستان، سردار حاجتی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، بنی‌تمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، جمعی از مدیران استانی، رؤسای هیات‌های ورزشی و رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها، در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد.

در این مراسم، از تلاش و افتخارآفرینی ورزشکاران خوزستانی در این رقابت‌ها قدردانی شد و پاداش مدال‌آوری آنان، مطابق وعده داده‌شده، به ورزشکاران اهدا شد.

کاروان خوزستان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا موفق به کسب ۱۳ مدال رنگارنگ شد.