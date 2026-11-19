در حالی که تنش‌های تجاری و فناوری بین چین وآمریکا همچنان ادامه دارد، رئیس‌جمهور آمریکا پس از دیدار با همتای چینی خود در شن‌جن، روابط دو کشور را ویژه توصیف کرد و این گفت‌و‌گو‌ها را سازنده خواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین در حاشیه سی‌وسومین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در شهر شن‌جن چین با یکدیگر دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل دوجانبه و تحولات بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

ترامپ پس از این دیدار با اشاره به روابط واشنگتن و پکن، این روابط را ویژه توصیف کرد و گفت: «ما روابط ویژه‌ای داریم و معتقدم دیدار من با رئیس‌جمهور چین سازنده خواهد بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به اهمیت امنیت انرژی و تحولات خاورمیانه اعلام کرد که دو طرف بر ضرورت تداوم جریان نفت از طریق تنگه هرمز توافق دارند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال انرژی جهان، در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و تشدید درگیری‌ها در منطقه با تهدید‌های امنیتی و اختلال در کشتیرانی مواجه شده است.

با این حال چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت جهان که وابستگی قابل توجهی به امنیت مسیر‌های انتقال انرژی از خلیج فارس دارد، ضمن مخالفت با جنگ علیه ایران همواره بر روش‌های دیپلماتیک و حل وفصل مسائل از طریق گفت‌و‌گو تاکید کرده است. پکن همچنین بار‌ها از حق اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز حمایت کرده است.

ترامپ پس از این دیدار درحالی روابطش با رئیس جمهور چین را فوق العاده توصیف کرد که روابط اقتصادی چین و آمریکا پس از ماه‌ها جنگ تعرفه‌ای همچنان با اختلافات مهمی روبه‌روست.

دو کشور در سال گذشته میلادی با افزایش متقابل تعرفه‌های تجاری، محدودیت‌های صادراتی و اقدامات متقابل در حوزه مواد معدنی راهبردی، یکی از شدیدترین دوره‌های تنش اقتصادی خود را تجربه کردند. چین با اعمال محدودیت بر صادرات برخی عناصر خاکی کمیاب، که در صنایع پیشرفته، تجهیزات الکترونیکی و فناوری‌های نظامی کاربرد دارند، اهرم مهمی در مذاکرات تجاری با واشنگتن به دست آورد.

اگر چه دو طرف در ادامه به آتش‌بس تجاری موقت دست یافتند و اجرای برخی محدودیت‌ها را به تعویق انداختند، اختلافات درباره تجارت، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی و خرید محصولات کشاورزی آمریکا همچنان ادامه دارد.

واشنگتن همچنین در روز‌های اخیر محدودیت‌های تازه‌ای برای دسترسی چین به تراشه‌ها و توان پردازشی پیشرفته از طریق مراکز داده خارج از آمریکا اعلام کرده است؛ اقدامی که با اعتراض پکن مواجه شده و بر فضای مذاکرات دو رئیس‌جمهور سایه انداخته است.

در کنار مسائل اقتصادی و امنیت انرژی، موضوع تایوان، رقابت‌های فناوری و مدیریت اختلافات در منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز از دیگر محور‌های مهم روابط دو کشور به شمار می‌رود.