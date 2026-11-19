مراسم تشییع و تدفین مرجع عالیقدر تشیع، آیت‌الله وحید خراسانی در مشهدمقدس، صبح امروز پنج شنبه ۲۸ آبان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم صبح امروز پنج شنبه ۲۸ آبان، از مدرسه علمیه آیت الله العظمی خویی واقع در چهارراه خسروی، به سمت حرم مطهر رضوی آغاز شده است.

همچنین مجلس ترحیم و بزرگداشت مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، امروز پنجشنبه ۲۸ آبان از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار می‎‌شود.

همچنین مجلس دیگری، جمعه شب ۲۸ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در قم برگزار می‌شود.

آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، از مراجع برجسته تقلید و استادان نامدار فقه و اصول حوزه علمیه قم، ۲۶ آبان‌ماه دار فانی را وداع گفت.

پیکر مطهر آن مرجع عالیقدر امروز پنجشنبه (۲۸ آبان ماه) در مشهد مقدس تشییع و در حرم مطهر رضوی در محدودۀ پایین پای مضجع شریف حضرت امام رضا(ع) در رواق دارالسعاده، قسمت تشرف خواهران و پشت مزار شهید رئیسی آرام گرفت.