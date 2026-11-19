



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، حسینعلی امیری، استاندار فارس، در مراسم تجلیل از موکب‌داران و خادمان تجمعات شبانه استان، حضور مستمر مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها را جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و شکل‌گیری الگویی تازه از دفاع ملی دانست.

وی با اشاره به حضور بیش از ۲۶۰ شب مردم در تجمعات شبانه گفت: مردم عزیز و شریف ایران با حضور مستمر خود در میدان‌ها و خیابان‌ها، پارادایم جدیدی از دفاع ملی را خلق کرده‌اند که نمونه آن را در کمتر جای دنیا می‌توان مشاهده کرد.

استاندار فارس با بیان اینکه این تجمعات از جنبه‌های مختلف قابل توجه است، افزود: حضور مردم علاوه بر ایجاد امنیت، فرصتی برای تبیین مواضع و شرایط کشور فراهم کرده و زمینه‌ساز تقویت انسجام، اتحاد و همدلی در جامعه شده است.

امیری ادامه داد: این حضور مردمی ظرفیت مناسبی برای ارتباط مستقیم مسئولان با مردم نیز ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون در سطح استان فارس، میز‌های خدمت شبانه با هدف پاسخگویی به مطالبات و مسائل مردم برگزار می‌شود.

وی یکی دیگر از آثار مهم تجمعات شبانه را خنثی شدن محاسبات دشمن درباره شرایط داخلی کشور عنوان کرد و گفت: دشمن همواره روی مسائل و شرایط داخلی حساب باز می‌کند، اما حضور مستمر و آگاهانه مردم در صحنه نشان داده است که دشمن در داخل کشور جایگاه و پایگاهی ندارد و این حضور، محاسبات او را با ناکامی مواجه کرده است.

استاندار فارس در پایان با قدردانی از تلاش موکب‌داران و خادمانی که طی بیش از ۲۶۰ شب با پذیرایی و خدمت‌رسانی به مردم، زمینه استمرار این تجمعات را فراهم کرده‌اند، نقش آنان را در همراهی با مردم و تقویت همبستگی اجتماعی قابل توجه دانست.