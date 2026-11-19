توقف شهرداری ارومیه در دیدار خانگی مقابل طبیعت اسلامشهر

توقف شهرداری ارومیه در دیدار خانگی مقابل طبیعت اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران با برگزاری هفت دیدار در شهر‌های گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری شد.

در آخرین مسابقه این هفته که از ساعت ۱۸ و در سالن غدیر ارومیه آغاز شد، تیم‌های شهرداری ارومیه و طبیعت اسلامشهر به مصاف یکدیگر رفتند که حساس‌ترین مسابقه هفته نیز بود، زیرا دو تیم با سه برد در جایگاه‌های دوم و سوم جدول قرار داشتند.

تیم طبیعت در این مسابقه سه بر یک شهرداری ارومیه را شکست داد تا علاوه بر کسب چهارمین برد خود، جایگاه دوم جدول را نیز از آن خود کند و با پیکان صدرنشین گروه دوم از نظر امیتاز (۱۲) برابر شود.

نماینده ارومیه در ست سوم این دیدار خانگی که برابر انبوهی از تماشاگران خودی برگزار شد، ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر … نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست فصل خود را تجربه کند.

تیم شهرداری ارومیه این مسابقه را با ترکیب امیر حسین صداقت، رمضان صحبتی، سلیم چپرلی، امیررضا آفتاب آذری، آرمین تشکری، ایلشن داودی پور و آرمان صالحی (لیبرو) شروع کرد.

ابراهیم وادی سرمربی طبیعت نیز از مجید زینالی، امید زارع، عرفان نوروزی، علی ممبینی، امیر رضا مشهدبان، امیرعلی فرج پور و مصطفی حیدری (لیبرو) در ابتدای این دیدار بهره برد.

در این مسابقه احمد دامغانی‌نژاد به‌عنوان ناظر فنی، خلیل یگانه‌مجد به‌عنوان ناظر داوری و علیرضا قریب و حامد آقابراری به‌عنوان داوران اول و دوم، مسئولیت قضاوت را بر عهده داشتند. همچنین جواد مرآتی داور ویدئوچک این دیدار بود.

این دیدار سه هزار و ۸۰۰ تماشاگر در سالن غدیر ارومیه داشت، به مدت ۱۲۵ دقیقه پیگیری شد و دو کارت زرد از سوی داور اول به ولی نورمحمد مربی تمرین دهنده طبیعت و امین علی اکبری کمک مربی شهرداری نشان داده شد.