به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ششمین رویداد ایده پارک شهرستان کبودراهنگ با موضوع کسب و کار فردای من باهدف تشویق جوانان خلاق به ایده پردازی و تجاری سازی طرح‌ها برگزار شد.

مجتبی محجدی رئیس اداره فنی و تخصص پارک علم و فناوری استان گفت: پارک و علم و فناوری ایده‌های با قابلیت تجاری سازی را بعد از داوری و تایید هیئت داوران از نظر مشاوره و تجاری سازی و پرداخت تسهیلات حمایت می‌کند.

مهدی پیری مسئول مرکز رشد واحد‌های فناوری شهرستان کبودراهنگ گفت: در این دوره ۲۴۰ ایده و طرح اولیه به دبیرخانه رویداد معرفی شده بود که با داوری اولیه ۲۰ ایده و طرح به مرحله نهایی رویداد راه یافتند که مرحله نهایی داوران در چهار بخش نحوه اجرا، نواورانه بودن محصول و پیاده سازی و تجاری سازی طرح‌های ارائه شده را داوری کردند و درپایان از ۵ ایده برتر و ۲ طرح شایسته تقدیر تجلیل شد.

در مرکز رشد واحد‌های فناور شهرستان کبودراهنگ ۲۰واحد فناور مستقر است.