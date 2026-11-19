مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از حضور بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از قرآن‌آموزان و علاقه‌مندان به قرآن در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در این استان خبر داد.

مشارکت بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در آزمون سراسری قرآن و عترت در البرز

مشارکت بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در آزمون سراسری قرآن و عترت در البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، ابراهیم شریفی گفت: بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور در استان البرز و با حضور بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از قرآن‌آموزان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی در حال برگزاری است.

وی با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری آزمون‌های قرآن پس از دوران کرونا افزود: با برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به‌ویژه معاونت قرآن و عترت، مقدمات برگزاری این آزمون در سال جاری فراهم شد و امروز شاهد برگزاری آن در سراسر کشور هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه این آزمون در چهار حوزه اجرایی استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: علاقه‌مندان در حوزه‌های شهرستان‌های کرج و فردیس و همچنین ماهدشت و هشتگرد در رشته‌های کتبی و شفاهی به رقابت می‌پردازند.

شریفی ادامه داد: از مجموع شرکت‌کنندگان در این آزمون، نزدیک به هزار و ۱۰۰ نفر در بخش کتبی حضور دارند و سایر شرکت‌کنندگان نیز در رشته‌های شفاهی آزمون می‌دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی استان البرز، نقش مؤسسات قرآنی و همراهی دستگاه‌های اجرایی را در برگزاری این رویداد مهم دانست.