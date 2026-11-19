



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در مراسم تجلیل از موکب‌داران شیراز با قدردانی از تلاش و همراهی موکب‌داران اظهار داشت: مردم استان فارس از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و پس از شهادت رهبر شهید، همگام با مردم سراسر کشور حضور در تجمعات شبانه را آغاز کردند .

سردار جمالی با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه گفت: بیش از هزار و ۱۰۰ نقطه در استان فارس و حدود ۶۰۰ نقطه در شهر شیراز میزبان تجمعات مردمی است.

وی با بیان اینکه استان فارس از استان‌های پیشگام در برگزاری تجمعات مردمی بوده است، افزود: کاروان‌های خودرویی برای نخستین بار در کشور، دهم اسفند از شیراز آغاز به حرکت کردند.

سردار جمالی با اشاره به نقش‌آفرینی اقشار مختلف مردم در برگزاری این تجمعات گفت: روحانیون، مداحان، موکب‌داران و هیئت‌های مذهبی در کنار مسئولان فرهنگی و اجرایی استان، استاندار فارس، نماینده ولی‌فقیه در استان و فرماندهی سپاه فجر، برای پشتیبانی و تقویت این حرکت مردمی پای کار هستند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس همچنین با اشاره به تلاش موکب‌داران برای خدمت‌رسانی و حفظ شور و نشاط تجمعات شبانه تأکید کرد: این حضور و همراهی مردمی با قوت ادامه خواهد داشت و تجمعات تا زمان اعلام از سوی رهبر انقلاب تداوم می‌یابد.