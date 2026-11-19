پردیس دانشگاه جامع امام حسین (ع) با عنوان پردیس شهید نیلفروشان، با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی، در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهدای شهر درچه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، در آیین افتتاح این پردیس گفت: این مجموعه باید با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی استان، به بازوی علمی اصفهان در حل مسائل و نیاز‌های سپاه و جامعه تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت جهت‌دهی به فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه افزود: موضوع‌های تحقیقاتی و پژوهشی باید متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه و سپاه تعریف شود تا پایان‌نامه‌ها و فعالیت‌های علمی دانشجویان به ارائه راهکار‌های عملی و حل مشکلات منجر شود.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه پژوهش‌های کاربردی و استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان را از مأموریت‌های مهم این پردیس عنوان کرد.