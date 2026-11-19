بنابر اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران، یکی دیگر از محکومان یک پرونده اقتصادی موسوم به شهرخودرو و ریگان خودرو، که دارای ۱۳۰۰ نفر شاکی خصوصی است، دستگیر شد.

بازگشت بیش از هزار میلیارد تومان به مالباختگان و ضبط وثیقه ۱۴۰ میلیاردی به نفع دولت

بازگشت بیش از هزار میلیارد تومان به مالباختگان و ضبط وثیقه ۱۴۰ میلیاردی به نفع دولت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی اظهار داشت: محکومان پرونده به رد مال به مبلغ بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: این پرونده مهم اقتصادی دارای ۵ متهم اصلی است که ۳ محکوم آن قبلاً بازداشت شده و در حال تحمل کیفر هستند و محکوم چهارم نیز با پیگیری‌های ویژه دادستانی تهران دستگیر و دستورات لازم جهت دستگیری محکوم متواری پنجم نیز صادر شده است.

در جریان اقدامات اجرایی این پرونده، تاکنون اموالی به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، برای جبران خسارت به شکات پرداخت شده است.

صالحی در ادامه افزود: همچنین سایر اموال محکوم‌علیه به‌منظور اجرای حکم رد مال و پرداخت مطالبات شکات نیز شناسایی شده و در حال انجام مراحل قانونی جهت پرداخت به مالباختگان است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین عنوان کرد: در جریان پیگیری‌های قضایی نیز وثیقه ۱۴۰ میلیارد تومانی یکی از محکومان به نفع دولت ضبط شده است.

صالحی ضمن تأکید بر تداوم پیگیری‌های قانونی تا اجرای کامل احکام صادره و احقاق حقوق مالباختگان، همچنین اعلام کرد: اقدامات لازم برای شناسایی و وصول سایر اموال محکومان و پرداخت مطالبات شکات و دستگیری محکوم متواری با جدیت ادامه دارد.