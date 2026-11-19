به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس سازمان جهانی «شیندنکیوکوشین» کاراته گفت: در این رقابت‌ها، ۱۵۷ فایتر ایرانی در قالب تیم ملی و در کنار ورزشکاران خارجی، در رده‌های سنی مختلف بانوان و آقایان به رقابت پرداختند.

این مسابقات در دو روز برگزار می‌شود، یک روز به رقابت بانوان و روز دیگر به مسابقات آقایان اختصاص داشت.

او با اشاره به حضور ورزشکاران خارجی تصریح کرد: در بخش بانوان، نمایندگانی از کشور‌های عراق و ترکیه هم حضور داشتند.