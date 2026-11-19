به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: طرح جدید هدفمندسازی مصرف آرد و کنترل میزان خرید نان، هنوز در استان سمنان اجرایی نشده و در حال حاضر به‌صورت آزمایشی در دو استان کشور در حال اجراست.

حمید دهرویه با اشاره به برنامه دولت برای ساماندهی مصرف آرد و جلوگیری از تخلفات در شبکه توزیع افزود: در این طرح، میزان مصرف متعارف آرد برای هر فرد بر اساس الگوی مصرف گذشته و با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان مصرف آرد در شهرستان‌های استان سمنان یکسان نیست، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، میانگین مصرف سرانه آرد در شهر سمنان حدود ۶ تا ۷ کیلوگرم و در شهرستان آرادان حدود ۱۱ تا ۱۲ کیلوگرم در ماه است.

دهرویه با تأکید بر اینکه در صورت اجرای این طرح، سهم متعارف مصرف شهروندان و هزینه‌ای که تاکنون برای تهیه نان پرداخت می‌کردند تغییری نخواهد کرد، افزود: در صورت خرید بیش از میزان تعیین‌شده، مقدار مازاد با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تصریح کرد: اجرای آزمایشی این طرح در دو استان آغاز شده، اما تاکنون ابلاغ و اجرایی شدن آن در استان سمنان صورت نگرفته است و هرگونه تغییر در شیوه عرضه نان، در زمان مقرر به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی با اشاره به نگرانی برخی شهروندان درباره احتمال کاهش سهمیه نان اظهار داشت: هدف این طرح کاهش سهمیه مصرف متعارف مردم نیست، بلکه جلوگیری از تخلفات، قاچاق و عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای است.

دهرویه با اشاره به برخورد‌های نظارتی با واحد‌های متخلف نانوایی در استان گفت: در جریان بازرسی‌ها، برای حدود ۱۰ درصد نانوایی‌های بررسی‌شده که تخلفاتی از جمله عرضه خارج از شبکه آرد داشته‌اند، پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی افزود: در مواردی نیز با تخلفاتی در حجم ۱۰۰ کیلوگرم آرد و بیشتر در ماه برخورد شده است و اجرای طرح جدید می‌تواند با کنترل میزان مصرف از مبدأ، زمینه بروز تخلف و قاچاق آرد را کاهش دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تأکید کرد: شهروندان نباید نگران کاهش سهمیه نان مصرفی خود باشند؛ چراکه هدف اصلی این برنامه، حفظ سهم مصرف متعارف مردم و جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه اختصاص‌یافته به آرد و نان است.